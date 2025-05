به گزارش ایرنابازار- فورایز (Phorize®) با اثربخشی پایدار، بهبود سریع نشانه‌ها و سادگی در مصرف) بدون نیاز به ناشتا بودن) ۱، به‌شکل چشم‌گیری کیفیت زندگی بیماران را افزایش می‌دهد. این دارو با مهار ترشح اسید معده از طریق رقابت با یون پتاسیم (PCABs)، علائم آزاردهنده ریفلاکس را کاهش داده و آسیب‌های مخاط مری را ترمیم می‌کند ۲.

بیماری ریفلاکس یا برگشت اسید معده به مری، یکی از شایع‌ترین اختلالات گوارشی است که تا ۵۰ درصد مبتلایان به آن، ‌ نسبت به درمان‌های موجود پاسخ درمانی کافی ندارند ۳. همچنین بر اساس مطالعات ۲۴ میلیون نفر در ایران مبتلا به این بیماری هستند ۴. ریفلاکس با نشانه‌هایی مانند سوزش سردل و احساس بازگشت محتویات معده، بر کیفیت زندگی افراد اثر می‌گذارد. فورایز (Phorize®) با کنترل موثر ترشح اسید معده، به درمان این بیماری و همچنین ترمیم آسیب مری ناشی از آن، کمک می‌کند.

کمک به درمان عفونت هلیکوباکترپیلوری در کنار آنتی‌بیوتیک‌ها از دیگر موارد مصرف فورایز (Phorize®) است ۲. حدود سیزده میلیون نفر در ایران به این باکتری آلوده هستند ۵. مطالعات نشان داده‌اند درمان موثر عفونت هلیکوباکترپیلوری خطر ابتلا به سرطان معده را کاهش می‌دهد. طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت در سال ۲۰۲۲، سرطان معده در ایران بیشترین موارد بروز و مرگ‌ومیر ناشی از سرطان در زنان و مردان را به خود اختصاص داده است.

فورایز (Phorize®) سردسته داروهای جدید در زمینه کنترل ترشح اسید معده و نویدبخش ارائه راهکارهای نوین درمانی در زمینه مدیریت بیماری‌های گوارشی مرتبط با ترشح اسید معده است. این دارو را داروسازی دکتر عبیدی تولید و به بازار عرضه کرده و مورد تایید سازمان غذا و داروی ایران است. فورایز با نسخه پزشک قابل تهیه و در داروخانه‌های سراسر کشور در دسترس است.

درباره داروسازی دکتر عبیدی

داروسازی دکتر عبیدی، نخستین داروسازی ایران است که با بیش از هفتاد و هشت سال سابقه، میراث‌دار کیفیت و نوآوری در صنعت داروسازی کشور به شمار می‌آید. داروسازی دکتر عبیدی با رعایت دقیق عوامل موثر بر کیفیت دارو و ارائه راهکارهای درمانی موثر، همواره در راستای ارتقا سطح سلامت ایرانیان گام بر می‌دارد.

Ref:

۱- Gastroenterology. ۲۰۲۴ Nov;۱۶۷(۶) :۱۲۲۸-۱۲۳۸.

۲- Vonoprazan Prescribing Information. Revised: ۷/۲۰۲۴. Reference ID: ۵۴۱۵۲۲۰.

۳- Up To Date: Approach to refractory gastroesophageal reflux disease in adults, Sep ۲۰۲۴

۴- BMC Gastroenterol. ۲۰۲۰ Sep ۱۴;۲۰(۱) :۲۹۷.

۵- J Res Med Sci. ۲۰۱۸ Jan ۲۹;۲۳:۸