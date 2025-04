کود هیومیک اسید مایع: راهکار نوین در تغذیه خاک و رشد استثنایی گیاهان

ایرنابازار- اسید هیومیک مایع، به‌عنوان یکی از کودهای آلی پُرکاربرد، امروزه توجه بسیاری از کشاورزان و باغداران را به خود جلب کرده است. این کود طبیعی با دارابودن ویژگی‌های منحصربه‌فرد، نقش مهمی در اصلاح ساختار خاک، افزایش جذب عناصر غذایی و بهبود رشد و عملکرد گیاهان دارد. هرچند نام کود هیومیک اسید مایع در سال‌های اخیر بیشتر بر سر زبان‌ها افتاده است؛ اما تاریخچه بهره‌گیری از مواد هیومیکی به قدمت کشاورزی ارگانیک بازمی‌گردد.

هیومیک اسید مایع چیست؟

هیومیک اسید مایع، یک کود آلی و ارگانیک است که حاصل فرایندهای طبیعیِ تجزیه مواد آلی نظیر بقایای گیاهی و جانوری است. این ماده، که می‌تواند حاوی ترکیباتی همچون هیومین و فولویک اسید هم باشد، در بهبود سلامت خاک و تغذیه گیاه اثرگذار است. از مهم‌ترین مشخصات کود هیومیک اسید مایع می‌توان به غلظت بالای مواد آلی، قابلیت جذب سریع و قدرت اصلاح ساختار خاک اشاره کرد. در اینباره، وب‌سایت bulkagrochem بیان می‌کند:

“Humic acid liquid when applied in the soil through drip irrigation it enhances the development of roots. helps the micro nutrients to penetrate the root nodules faster. It holds the nutrients in such a way that it can be absorbed easily. It also enhances hormones.”

«محلول اسید هیومیک زمانی که از طریق آبیاری قطره‌ای به خاک اضافه می‌شود، باعث تقویت رشد ریشه‌ها می‌شود. این ماده به نفوذ سریع‌تر ریزمغذی‌ها به گره‌های ریشه‌ای کمک کرده و مواد مغذی را به شکلی نگه می‌دارد که جذب آن‌ها برای گیاه آسان‌تر باشد. علاوه‌براین، هورمون‌های گیاهی را نیز تقویت می‌کند.»

این کود، از منابعی مانند لئوناردیت به دست می‌آید و به‌دلیل حلالیت بالای خود در آب، به‌سادگی با سیستم‌های آبیاری و روش‌های پخش کودی ترکیب می‌شود. همچنین مایع بودن آن باعث می‌شود که جذب عناصر مورد نیاز گیاه سریع‌تر صورت گیرد و فعالیت میکروارگانیسم‌های مفید در خاک افزایش پیدا کند. در بین بهترین محصولات موجود در ایران، کود هیومیک اسید مایع شرکت آبادیس، با میزان هیومات پتاسیم ۱۳ درصد برای بهبود ساختار خاک، افزایش جذب مواد مغذی و تقویت رشد گیاهان فوق‌العاده مفید است. ‌

مزایای کود هیومیک اسید مایع

استفاده از کود اسید هیومیک مایع در کشاورزی فواید چشمگیری به‌همراه دارد. یکی از مهم‌ترین این فواید، تقویت ساختار خاک است. با افزایش تراکم مواد آلی در خاک، رطوبت بهتر حفظ می‌شود و در نتیجه ریشه گیاهان در برابر تنش‌های کم‌آبی مقاومت بیشتری پیدا می‌کند. علاوه‌براین، این ماده ظرفیت تبادل کاتیونی خاک را بالا می‌برد؛ یعنی عناصر غذایی ضروری مانند نیتروژن، فسفر و پتاسیم در دسترس ریشه قرار می‌گیرد و از هدررفت آن‌ها جلوگیری می‌شود.

به‌همین‌ترتیب، هیومیک اسید مایع سمیت فلزات سنگین در خاک را کاهش می‌دهد و به‌نوعی نقش تعدیل‌کننده شیمیایی خاک را ایفا می‌کند. در گیاهانی که از این کود بهره می‌برند، رشد ریشه بهتر، فتوسنتز کارآمدتر و در نهایت عملکرد بالاتر مشاهده شده است. این ماده همچنین بر بهبود جذب عناصر ریزمغذی مانند آهن و روی اثر می‌گذارد و به‌خصوص در خاک‌های قلیایی، سبب افزایش دسترسی به این عناصر می‌شود.

بررسی میزان و طریقه مصرف اسید هیومیک مایع

مقدار مصرف هیومیک اسید مایع به عوامل متعددی بستگی دارد؛ از جمله نوع خاک، نوع محصول و مرحله رشد گیاه.

در کشت‌های زراعی و باغی، معمولاً در هر هکتار بین ۲ تا ۵ لیتر از این کود را در مخزن آب آبیاری حل و به‌صورت کودآبیاری استفاده می‌کنند.

در سیستم‌های قطره‌ای، می‌توان کود را به‌شکل تدریجی به آب اضافه کرد تا در طول فصل رشد، مواد آلی به‌صورت مداوم در دسترس گیاه باشد.

همچنین برخی باغداران از روش محلول‌پاشی برگی استفاده می‌کنند؛ گرچه تأکید اصلی برای تأمین بهتر عناصر غذایی، روش خاکی (کودآبیاری یا تزریق در کانال آبیاری) است.

در انتخاب زمان مناسب کوددهی، معمولاً اوایل بهار و اواسط فصل رشد توصیه می‌شود. زمانی که گیاه نیازمند عناصر غذایی بیشتر و آمادگی جذب بالایی دارد. درهرحال، پیش‌از مصرف، بهتر است برچسب محصول مطالعه و با کارشناسان تغذیه گیاهی مشورت شود تا از مصرف بیش‌ازحد یا ناکافی آن جلوگیری شود.

نکات مهم در مصرف کود هیومیک اسید مایع

پیش از مصرف کود هیومیک اسید مایع، بهتر است چند نکته کلیدی را مدنظر قرار دهید:

اصالت و کیفیت محصول

اطمینان از اصل بودن محصول بسیار ضروری است. محصولات تقلبی یا ناخالص نه‌تنها اثربخش نیستند، بلکه ممکن است باعث آسیب به گیاه شوند.

نوع گیاه و مرحله رشدی آن

نیاز گیاهان مختلف در مراحل رشدی متفاوت است. برای مثال، درختان میوه در زمان گلدهی و اوایل رشد میوه به تقویت ریشه و خاک نیاز بیشتری دارند.

احتیاط در ترکیب با کودها و سموم دیگر

پیش از کاربرد در مقیاس وسیع، حتماً ترکیب هیومیک اسید با سایر کودها یا سموم شیمیایی را در مقیاس کوچک آزمایش کنید یا از مشاوره افراد متخصص بهره بگیرید.

زمان‌بندی مناسب آبیاری

پس‌از مصرف کود مایع، خاک باید کاملاً مرطوب شود تا مواد هیومیکی به‌خوبی به ناحیه ریشه‌ها نفوذ کنند. رعایت زمان‌بندی دقیق آبیاری اثربخشی کود را افزایش می‌دهد.

استمرار در مصرف و انتظارات منطقی

هیومیک اسید، ماده‌ای ارگانیک است و تأثیرات آن به‌مرور و با استفاده مداوم مشاهده می‌شود. از مصرف یک‌باره، انتظار نتایج فوری و معجزه‌آسا نداشته باشید و برای کسب بهترین نتیجه، مصرف منظم و مستمر را در برنامه خود بگنجانید.

سخن پایانی

کود هیومیک اسید مایع، پلی است بین خاک و گیاه. این ماده طبیعی نه‌تنها رشد ریشه و جذب عناصر را تقویت می‌کند، بلکه ساختار خاک را بهبود می‌بخشد و از هدررفت منابع غذایی جلوگیری می‌کند. اگر در پی راهکاری پایدار و مؤثر برای ارتقای سلامت و باردهی گیاهان خود هستید، اسید هیومیک مایع می‌تواند پاسخی مطمئن برای نیازهای کشاورزی مدرن باشد.

