اهداف کانادا در جذب کارآفرین و سرمایه گذاری خارجی

ایرنابازار، کانادا در سال ۲۰۲۵ به‌عنوان مقصدی امن و جذاب برای صاحبان سرمایه و ایده‌پردازان در سراسر جهان شناخته می‌شود. دولت این کشور با تدوین برنامه‌هایی چون Start‑Up Visa و مسیرهای اقتصادی فدرال و استانی، نه‌تنها موانع اداری را به حداقل رسانده، بلکه بازدهی اقتصادی و جذب استعدادهای نوآور را در دستور کار قرار داده است.

اهداف تعیین‌شده: تعادل رشد و کنترل جمعیت

براساس طرح جدید Immigration Levels Plan ۲۰۲۵–۲۰۲۷ که دی‌ماه ۱۴۰۳ منتشر شده، دولت کانادا قصد دارد در سال ۲۰۲۵ مجموعا ۳۹۵٬۰۰۰ نفر را به‌عنوان شهروند دائم پذیرش کند، این تعداد در سال‌های بعد به‌تدریج کاهش خواهد یافت. نکته قابل توجه این است که از این جمعیت، بخش قابل‌توجهی مربوط به برنامه‌های اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری اختصاص پیدا کرده است:

حدود ۲۳۲٬۱۵۰ نفر از طریق مسیرهای اقتصادی مجاز وارد می‌شوند که شامل برنامه‌های فدرال، استانی و مزیت‌های اقتصادی ویژه است.

از این تعداد، فدراسیون برنامه‌های تجاری (Federal Business/Pilot Programs) تا ۲٬۰۰۰ نفر را در بر می‌گرفت؛ همچنین برنامه مهاجرت آتلانتیک (Atlantic Immigration Program) ۵٬۰۰۰ نفر سهم دارد و برنامه‌های استانی (PNP) جمعی برابر با ۵۵٬۰۰۰ نفر را تشکیل می‌دهد.

این سیاست مهاجرتی نشان‌دهنده رویکرد متوازن دولت است؛ هم در جذب سرمایه‌گذاری و نوآوری و هم در مدیریت فشارهای جمعیتی و زیرساختی (مسکن، خدمات، مراقبت‌های اجتماعی).

برنامه‌های مهاجرتی ویژه سرمایه‌گذاران در کانادا

کانادا برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی، چندین مسیر مهاجرتی اختصاصی در نظر گرفته است که از مهم‌ترین آنها می‌توان به برنامه‌های استانی سرمایه‌گذاری و برنامه کارآفرینی فدرال اشاره کرد. یکی از محبوب‌ترین برنامه‌ها، برنامه سرمایه‌گذاری استانی (PNP Investor Stream) است که در آن استان‌های مختلف کانادا بسته به نیازهای اقتصادی خود، از سرمایه‌گذاران با توان مالی و تجربه مدیریتی مناسب استقبال می‌کنند.

برای مثال، استان بریتیش کلمبیا کانادا با برنامه BC PNP Entrepreneur Immigration، به کارآفرینان و سرمایه‌گذارانی که قصد راه‌اندازی یا خرید کسب‌وکار در استان را دارند، فرصت اقامت دائم را ارائه می‌دهد. این برنامه‌ها معمولاً نیازمند ارائه طرح کسب‌وکار قوی، میزان سرمایه مشخص و ایجاد اشتغال برای شهروندان کانادایی هستند.

همچنین، برنامه کارآفرینی فدرال کانادا (Start-Up Visa Program) به سرمایه‌گذاران خلاق و نوآور که تمایل دارند کسب‌وکارهای جدید و فناوری محور راه‌اندازی کنند، امکان می‌دهد تا با حمایت سازمان‌های تعیین شده، اقامت دائم کانادا را به دست آورند. این برنامه نه تنها سرمایه‌گذاری مالی بلکه نوآوری و اشتغال‌زایی را نیز در اولویت قرار می‌دهد.

آینده سرمایه‌گذاری و مهاجرت به کانادا

با رشد روزافزون اقتصاد دیجیتال و گرایش جهانی به سمت توسعه پایدار، کانادا با جذب سرمایه‌گذاران نوآور و کارآفرینان توانمند، قصد دارد جایگاه خود را به‌عنوان قطب اقتصادی و تکنولوژیکی در آمریکای شمالی تثبیت کند. سیاست‌های دولت کانادا به‌ویژه در زمینه حمایت از کسب‌وکارهای نوپا و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های پاک، نشان‌دهنده نگاه بلندمدت به توسعه اقتصادی پایدار و خلق فرصت‌های شغلی باکیفیت است.

در نتیجه بررسی شرایط سرمایه‌گذاری در کانادا نه تنها فرصتی برای رشد مالی و توسعه کسب‌وکار است، بلکه مسیر مطمئنی برای مهاجرت و ایجاد زندگی بهتر در کشوری با کیفیت زندگی بالا و فرصت‌های متعدد به‌شمار می‌رود. با این حال، متقاضیان باید با دقت قوانین مهاجرتی و شرایط بازار را بررسی کرده و برنامه‌ریزی دقیقی برای ورود و ماندگاری در این بازار پیچیده داشته باشند.

با این وجود، بی‌شمار کارآفرین مهاجر توانسته‌اند بر این چالش‌ها غلبه کرده و به موفقیت‌های قابل توجهی در کانادا دست یابند. داستان‌های الهام‌بخش فراوانی از افرادی وجود دارد که با سرمایه اولیه اندک وارد این کشور شدند و از طریق عزم راسخ و ابتکار عمل، کسب‌وکارهای پررونقی را بنیان نهادند که هم به جوامع محلی خود کمک می‌کند و هم به اقتصاد ملی یاری می‌رساند.

از استارت‌آپ‌های فناورانه و شرکت‌های ساختمانی دوستدار محیط زیست گرفته تا برندهای موفق مد و طرح‌های نوآورانه در حوزه فناوری غذایی، کارآفرینان مهاجر در حال تنوع بخشیدن به صنایع و خلق فرصت‌های جدید هستند. موفقیت این افراد نه تنها نشان‌دهنده تاب‌آوری و پشتکار آن‌هاست، بلکه پتانسیل کانادا را برای بهره‌برداری هرچه بیشتر از این استعداد کارآفرینی از طریق بهبود مستمر سیستم‌های حمایتی و ایجاد یک محیط کسب‌وکاری فراگیرتر و تسهیل‌گر برجسته می‌سازد.

رکوردشکنی Start‑Up Visa؛ صدها کارآفرین جدید در سال ۲۰۲۴

برنامه Start‑Up Visa (SUV) که از سال ۲۰۱۳ آغاز و از ۲۰۱۸ دائمی شد، اکنون یکی از محبوب‌ترین مسیرهای مهاجرتی برای کارآفرینان بین‌المللی است. گزارش‌ها نشان می‌دهد در سال ۲۰۲۴ تعداد ۵٬۵۹۵ کارآفرین موفق به دریافت اقامت دائم کانادا شده‌اند.

این عدد پیش از این در سال ۲۰۲۳ تنها ۱٬۱۸۵ نفر بوده—a حداقل پنج برابر افزایش را نشان می‌دهد.

"Fast processing is critical to the success of entrepreneurs who come to Canada through our federal business programs."

— Marc Miller، وزیر مهاجرت، پناهندگی و تابعیت کانادا

کانادا یکی از بهترین کشورها برای راه‌اندازی کسب‌وکار و ثبت شرکت به شمار می‌آید. این کشور با زیرساخت‌های قوی اقتصادی، قوانین شفاف و حمایت‌های دولتی متنوع، محیطی امن و پایدار برای کارآفرینان داخلی و خارجی فراهم کرده است. از مزایای تخصصی و حرفه ای ثبت شرکت در کانادا، می‌توان به سهولت انجام مراحل اداری، مالیات رقابتی و دسترسی به بازار بزرگ آمریکای شمالی اشاره کرد.

ثبت شرکت در کانادا معمولاً به دو صورت فدرال و استانی انجام می‌شود که هر کدام مزایا و محدودیت‌های خاص خود را دارند. شرکت‌های فدرال اجازه فعالیت در کل کشور را دارند و نام تجاری آنها در سراسر کانادا ثبت می‌شود، در حالی که ثبت استانی محدود به همان استان است. با وجود این، مراحل ثبت شرکت در کانادا به طور کلی ساده و قابل انجام آنلاین است و نیازی به حضور فیزیکی در کشور نیست.

برای مهاجران و کارآفرینان خارجی، کانادا فرصت‌های ویژه‌ای ایجاد کرده است تا بدون نیاز به جاب آفر (پیشنهاد شغلی)، بتوانند شرکت خود را ثبت کرده و به فعالیت اقتصادی بپردازند. همچنین، برنامه‌هایی مانند Start-up Visa امکان اخذ اقامت دائم را در کنار راه‌اندازی استارتاپ فراهم می‌کنند و این موضوع کانادا را به مقصدی جذاب برای کارآفرینان بین‌المللی تبدیل کرده است.

براساس گزارش IRCC در سال ۲۰۲۳، حدود ۱۵۶٬۵۸۰ نفر از دارندگان مجوز کار موقت موفق به دریافت اقامت دائم شدند؛ یعنی رکوردی ۴۹ درصدی نسبت به سال قبل. این آمار نشان‌دهنده اثربخشی برنامه‌هایی مانند Express Entry، برنامه‌های کارگری موقت و پیشرفت مهاجرت اقتصادی کاناداست.

تفاوت‌های زبانی و فرهنگی می‌تواند به عنوان موانعی برای ارتباط مؤثر و ادغام کامل در جامعه گسترده‌تر کسب‌وکار کانادا عمل کند. در حالی که سیستم‌های حمایتی مشخصی برای این قشر وجود دارد، نیاز به منابع قابل دسترس‌تر و متناسب‌تر، از جمله برنامه‌های جامع مربیگری، آموزش‌های کسب‌وکار به زبان‌های مختلف، و دسترسی ساده‌تر به منابع مالی، به طور فزاینده‌ای احساس می‌شود.

