۱۰ برنامه جدید «ایران خودرو» برای کیفیت محصولات

ایرنابازار- یک ماه بعد از واگذاری مدیریت «ایران خودرو» به بخش خصوصی سهامدار، استراتژی‌ها و برنامه‌های تیم جدید مبتنی بر ارتقای کیفیت محصولات اعلام شد. مجموعه سیاست‌هایی که تأمین کیفیت خودروهای تولیدی را بر موضوعات دیگر ازجمله افزایش تیراژ مقدم شمرده که از سوی قائم مقام مدیرعامل ایران‌خودرو در حوزه استراتژی و توسعه محصول اعلام شد.

۱. کنارگذاشتن پلتفرم‌های قدیمی

بر اساس توضیحات «حسن قره‌ئی»، قائم مقام مدیرعامل ایران‌خودرو در حوزه استراتژی و توسعه محصول یکی از نخستین گام‌های تیم مدیریتی جدید، کنارگذاشتن پلتفرم‌های قدیمی مانند P۱۰۰ و P۷۰۰ است.

۲. ارتقای پلتفرم تارا و ری‌را

قائم مقام مدیرعامل ایران‌خودرو در حوزه استراتژی و توسعه محصول خبر داد پلتفرمی که «ری‌را» روی آن تولید شده ارتقاء می‌یابد. بر اساس توضیحات مسئول ارشد ایران خودرو ۱۶ ایراد محصولات «تارا»، «دنا» به ویژه «ری‌را» شناسایی و اقدامات لازم صورت پذیرفته است.

۳. ارتقای محصولات کلاس C ایران خودرو

به گفته قره‌ئی محصولات ایران خودرو همواره در کلاس C از رقبای خود جلوتر بودند و برنامه داریم همواره در این بخش لیدر بازار باشیم. عرضه محصولات کلاس C ایران خودرو در ابعاد بزرگتر در اندازه خودروی کرولا یکی از اهداف مدیریت جدید ایران خودروست.

۴. تمرکز بر تولید خودروهای هیبرید

تولید خودروهای هیبریدی از برنامه‌های مهم مدیریت جدید ایران خودرو است که از سوی قائم مقام مدیرعامل ایران‌خودرو در حوزه استراتژی و توسعه محصول تببین شد. بر پایه گفته‌های وی، در قدم اول بازنگری در پروژه تارای هیبرید به منظور تغییر ظاهری مطلوب و همچنین ارتقای کیفیت در دستور کار قرار دارد. خودروهای هیبریدی از ترکیب دو یا چند منبع قدرت مانند برق و بنزین برای حرکت استفاده می‌کنند که به کاهش مصرف سوخت، آلودگی کمتر و بهبود کارایی خودرو کمک می‌کند.

۵. استانداردهای سختگیرانه در تأمین قطعات

علاوه بر تغییر و تحول در حوزه‌ پلتفرم‌ها، استانداردهای جدید و سخت‌گیرانه‌ای برای تأمین قطعات موردنیاز ایران خودرو اتخاذ شده است؛ از جمله فعال‌شدن «تیم اقدام سریع» در واحد کیفیت که قرار است با هدف ارتقای کیفی محصولات ایران خودرو، نظارت و بررسی دقیق‌تری در فرآیند تأمین قطعات داشته باشد.

۶. نظارت بر خرید قطعات خارجی

مدیریت جدید بر خریدهای خارجی نظارت‌های بیشتری خواهد داشت و با ارتقای گارانتی قطعات خریداری‌شده، به دنبال تولید محصولات با کیفیت‌تر است.

۷. ارتقاء و استانداردسازی موتور

جلوگیری از پراکندگی پلتفرم‌های موتوری و به زبان ساده‌تر ارتقا و استانداردسازی موتور از دیگر برنامه‌های مدیریت جدید ایران خودرو برای ارتقای کیفیت خودروهاست.

۸. تغییر ساختار واحد «تضمین کیفیت»

قدم اول مدیریت جدید ایران خودرو برای ارتقای کیفیت محصولات این گروه صنعتی، تغییر ساختار واحد تضمین کیفیت این شرکت بود. بر اساس توضیحات قره‌ئی، واحد تضمین کیفیت در دوره مدیریت دولتی، زیر مجموعه یکی از قائم مقام‌های ایران خودرو بود اما مدیریت جدید از بخش خصوصی به واسطه اهمیت بالایی که برای تولید محصولات با کیفیت قائل است، واحد تضمین کیفیت را به عنوان یکی از واحدهای مهم زیرمجموعه مدیرعامل تعریف کرده است. بر این اساس «واحد تضمین کیفیت» به عنوان یک معاونت مستقل اختیارات بیشتری خواهد داشت.

۹. انتقال واحد «بازرسی پیش از تحویل» به واحد کیفیت

مدیریت جدید بخش «بازرسی پیش از تحویل» را از واحد فروش به واحد کیفیت انتقال داده است و به گفته قره‌ئی پس از این ملاک تحویل محصولات به مشتریان «کیفیت» خواهد بود.

۱۰. آغاز همکاری با یک شریک معتبر بین‌المللی

آنگونه که مدیر ارشد این مجموعه توضیح داد، مدیریت جدید ایران خودرو در نظر دارد که سال آینده همکاری خود با یک شریک خارجی معتبر را آغاز کند تا علاوه بر ارتقای برندینگ ایران خودرو زمینه تولید محصولی با کیفیت در داخل این شرکت را فراهم آورد؛ چراکه به گفته قره‌ئی شریک خارجی فعلی ایران خودرو حتی در مقایسه با سایر تولیدکنندگان داخلی از اعتبار و قدرت چندانی برخوردار نیست. ده فرمان یا ده گام جدید مدیریت ایران خودرو در صورت اجرایی‌شدن یک معنا بیشتر ندارد؛ ارتقای کیفیت محصولات که منجر به رضایت مصرف‌کنندگان و احیای نام ایران‌خودرو خواهد شد.