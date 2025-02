ایرنابازار- با توجه به سفارشی بودن جعبه های آتش نشانی تولید شرکت آدر توان نامی و تنوع در ابعاد و رنگ و متریال و همچنین نوسانات قیمت بازار ارز که نتیجه آن باعث تغییرات لحظه ای در بازار آهن آلات و دیگر متریال مصرفی این جعبه ها می شود ، این مقاله صرفا به جهت برآورد حدودی از رنج قیمت جعبه های سفارشی آتش نشانی آدر توان نامی ( جعبه های آتش نشانی استاندارد مطابق با مقررات سازمان آتش نشانی ) بوده و می بایست براساس تعداد سفارش محصول و متریال محصول و ... آنالیز قیمت هر محصول محاسبه و اعلام گردد از این رو حتما برای دریافت بهترین و دقیق ترین قیمت روز با کارشناسان آدر توان نامی تماس حاصل فرمایید. جهت ورود به سایت آدر توان نامی بر روی ( آدر توان نامی تولید کننده جعبه آتش نشانی ) کلیک بفرمایید.

هر محصولی در یک مجموعه تولیدی مانند آدر توان نامی از یک فایل در بخش مهندسی محصول به نام BOM (BILL OF MATERIAL ) تشکیل شده می باشد ، کارفرمایان محترم قطعا با مفاهیمی چون BOM یا MTO ( MATERIAL TAKE OFF ) به خوبی آشنایی دارند.

و اما این فایل چیست و چه کمکی میکند ؟

در واقع این مدرک مهندسی گویای این است که هر محصول از چه متریالی و از هر یک به چه میزان تشکیل شده است.

برای مثال بررسی قیمت جعبه آتش نشانی بر اساس ابعاد جعبه ، وزن ورق مصرفی ( آهن یا استیل ) بدست می آید و براساس قیمت روز ورق مربوطه ، عدد معادل آن ثبت میگردد همچنین در صورت نیاز به عملیات رنگ آمیزی ، میزان رنگ مصرفی جعبه و قیمت معادل آن درج میگردد همچنین یراق آلات به نسبت تعداد مورد نیاز در جعبه آتش نشانی اضافه میگردند و میزان زمان مورد نیاز برای تولید هر جعبه براساس نفر ساعت اعلام میشود و در نهایت همراه با افزودنی های دیگری چون پیچ و مهره و الکترود و نوار درزبند و پایه قرقره و .... به یک عدد تمام شده برای این محصول خواهیم رسید ، با توجه به آنکه آدر توان نامی همواره روی حفظ کیفیت محصولات تولیدی خود بیشترین تاکید را دارد ؛ ولو با سود کم ، هزینه تمام شده محصولات تولیدی خود را بالاترین کیفیت موجود در بازار به خریدار اعلام قیمت میکند این سیاست ناشی از آن است که همه میدانیم قیمت متریال مصرفی در سالهای اخیر چقدر افزایش چشمگیری داشته است اما اگر این شرکت بعنوان یک مجموعه تولیدی بخواهد سود بالایی برای محصولات خود در نظر بگیرد مجبور است که از کیفیت متریال اولیه بکاهد که با شالوده این شرکت در تضاد است از این رو آدر توان نامی نیز به عنوان همراه شما ؛ خود را سرمایه گذار در پروژه کارفرما می داند و هم در بحث ایمنی و هم زیبایی بصری پروژه در آن سهیم می باشد و با کاهش سود خود و یک خرید بهینه برای کارفرما ، افتخار همکاری در پروژه های متعدد با کارفرمایان محترم را دارد.

بیشترین و کمترین قیمت جعبه آتش نشانی کدام مدل آن است؟

در واقع با توجه به آنکه عمده قیمت جعبه به متریال مصرفی برای ساخت بدنه جعبه مربوط میشود ؛ لذا هرچه از وزن کمتر که منتج شده از ابعاد کوچکتر جعبه می باشد استفاده شود ، متریال مصرفی برای ساخت جعبه کاهش پیدا می کند برای مثل جعبه آتش نشانی ATC ۱ تک درب در مقایسه با جعبه آتش نشانی ATC ۵ دوقلو ابعاد کوچکتر و در نتیجه وزن کمتری در ( ضخامت و متریال یکسان ) داشته است و از این رو قیمت کمتری نیز خواهد داشت.

تا اینجا متوجه شدیم ابعاد و متریال بیشترین تاثیر را در قیمت جعبه آتش نشانی دارند ، بنابراین پیشنهاد میگردد برای انجام بهترین خرید و بررسی جزییات مربوط به این تجهیز ؛ در پیشنهادات خرید خود مشخصات محصول را شفاف سازی نمایید این مشخصات به لحاظ ابعاد و متریال و میزان و نوع پوشش رنگ ، ضخامت ورق ، نوع یراق آلات ، نوع جوشها و ... میتواند تفاوتهای عمده ای در قیمت محصول ایجاد کند . همچنین دریافت نمونه واقعی از محصول میتواند بیشترین کمک را به خرید بهتر شما داشته باشد چرا که خیلی از توضیحات در پیش فاکتور اکثر تولیدکنندگان این محصول درج نمیگردد و ملاک کارفرما صرفا قیمت نهایی محصول میشود.

توجه داشته باشید اکثر تولیدکنندگان ، این محصول را با حداقل ضخامت ورق ، معادل حداقل ضخامت مورد تایید سازمان آتش نشانی تولید میکنند ( برخی از تولید کنندگان غیر مجاز نیز از ورق های با ضخامت کمتر از ۱ میلی متر نیز استفاده می کنند که هم مورد تایید سازمان آتش نشانی نمی باشد و هم کارایی لازم را در مواقع اضطراری ندارد.) به همین دلیل اگر قصد خرید از شرکت آدر توان نامی دارید این نکته را مدنظر داشته باشید که ورقکاری این شرکت از ورق ۱.۵ میلیمتر به بالا شروع میشود که در وزن ورق مصرفی و درنتیجه قیمت جعبه های آتش نشانی نقش بسزایی دارد.

همچنین آدر توان نامی عضو وندور لیست شرکت نفت و گاز ملی پتروشیمی می باشد و با خیل عظیمی از پروژه های نفتی ، پالایش و پتروشیمی و نیروگاهی در سطح ملی تا به امروز افتخار همکاری داشته است و اخذ تاییدیه کارفرماهایی با چنین حساسیت و سختگیری در موضوع HSE که در پروژه های بدین شکل از الزامات اولیه می باشد آدر توان نامی را برآن داشته تا در تمام تولیدات خود با همان درجه از حساسیت ، محصولات خود را تولید نماید.

بیشترین قیمت جعبه آتش نشانی مربوط به جعبه های با ابعاد دو طبقه و از نوع استیل می باشد که البته استیل های رنگی با توجه به آنکه قیمت هر کیلوگرم آن بیشتر است در قیمت نهایی جعبه نیز تاثیر افزایشی بیشتری خواهد داشت این جعبه ها در مکان هایی که رطوبت و خوردگی جزو شرایط سایت می باشد و نصب جعبه آتش نشانی بصورت روکار می باشد استفاده میشود برای مثال به طور معمول در مناطق جنوب کشور جعبه های کنار هایدرانت از متریال تمام استیل ۳۱۶ به همراه پایه تولید می شود که جزو پرهزینه ترین جعبه ها می باشند.

البته در نظر داشته باشید جعبه آتش نشانی لوکس ( جعبه آتش نشانی لاکچری ) آدرتوان نامی با متریال های خاص مانند سنگ و شیشه و... ( بنا بر سفارش و دستور کارفرما ) نیز جزو جعبه های پرهزینه تولیدی این شرکت خواهند بود که بسته به جزییات ساخت متفاوت می باشند و علاوه بر کارایی ایمنی باعث افزایش زیبایی بصری در پروژه های خاص کارفرما می باشد.

برآورد قیمت جعبه آتش نشانی

جعبه های آتش نشانی آدر توان نامی از حداقل قیمت حدود ۷ میلیون تومان برای جعبه های تک درب آهنی با رنگ الکترواستاتیک و تا حدود ۱۴ میلیون برای جعبه های دوطبقه آهنی متغیر خواهد بود سایزهای میانی به نسبت این بازه قیمتی تعریف میگردند همچنین درصورت تغییر این محصولات به جعبه های تمام استیل از ۱۵ میلیون تومان برای جعبه های تک درب و ۲۷ میلیون تومان برای جعبه های دو طبقه تمام استیل می بایست در نظر گرفت درصورتیکه فقط بدنه جعبه ها از متریال آهن و دربهای آن از متریال استیل باشد عدد مربوطه در رنج میانی بازه ذکر شده محاسبه و اعلام میگردد.

قیمتهای اعلام شده صرفا جهت بررسی حدودی شما عزیزان به جهت برآورد صحیح یا غلط بودن قیمتهای بازار معرفی شده و همانطور که درابتدای مقاله ذکر گردید نیاز به بررسی موضوعی دارد و تنها به کارفرمای محترم کمک میکند که قیمتهای نامرتبط و غیر منطقی را کشف نموده و تحلیل کند . در واقع اگر بازه قیمتی خیلی کمتر یا خیلی بیشتر برای این محصولات دریافت کردید ممکن است بخشی از کار ایراد داشته باشد.

لازم به ذکر می باشد آدر توان نامی به جهت اعتماد به کیفیت بالای محصولات تولیدی خود ، تمامی محصولات خود را همراه با ضمانت نامه ۱ ساله و کد گارانتی قابل استعلام از سایت خدمت کارفرمایان محترم ارائه می دهد . همچنین تمامی محصولات تولیدی این شرکت دارای ۱۰ سال خدمات پس از فروش می باشند تا کارفرما از بابت بهینه کار کردن تجهیزات در زمان اضطرار و آتش سوزی آسوده خاطر باشد .

نمونه ی پروژه های صادراتی شرکت آدر توان نامی تولید کننده جعبه آتش نشانی استاندارد:

هتل قصر کربلا ، هتل باب المراد ، صحن حضرت زهرا (س) ، صحن حضرت علی (ع) ، پروژه سنگ توده تاجیکستان و .......

نمونه ی پروژه های شهری شرکت آدر توان نامی تولید کننده جعبه آتش نشانی استاندارد :

برج میلاد ، ایران مال ، روشا سنتر دزاشیب ، جم سنتر جماران ، مجتمع اداری تجاری فرمانیه ، ورزشگاه آزادی ،هروی سنتر پاسدارن ، هتل آرینا فشم ، فود کورت رویال ، فود کورت کوروش ، هتل کاویان ، هتل دزاشیب ، هتل کاویان ، هتل آرشا کیش ، کرانه کیش ، دانشگاه امام باقر (ع ) و .....

نمونه ی پروژه های ملی شرکت آدر توان نامی تولید کننده جعبه آتش نشانی استاندارد :

فاز ۱۴ پارس جنوبی ، فاز ۱۷ پارس جنوبی ، فاز ۱۲ پارس جنوبی ،فاز ۱۸ پارس جنوبی ، فولاد مبارکه ، ذوب آهن ، پالایشگاه آبادان ، مپنا ، نیروگاه نطنز ، نیروگاه شهید رجایی ، نیروگاه اتمی و.....

نمونه ی پروژه های بیمارستانی شرکت آدر توان نامی تولید کننده جعبه آتش نشانی استاندارد :

بیمارستان مرکز جامع سرطان ، بیمارستان سپید حکیمیه ، بیمارستان امام رضا (ع ) ، بیمارستان پروفسور سمیعی ، بیمارستان آتیه ، بیمارستان طالقانی آبادان ، بیمارستان تامین اجتماعی ، بیمارستان نیکان ، بیمارستان خاتم الانبیاء ، بیمارستان عرفان نیایش و......

