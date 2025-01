راهنمای جامع استفاده از ایکس‌ باکس در ایران – از محدودیت ‌ها تا تجربه بی‌ دردسر گیمینگ!

ایرنابازار- ایکس‌ باکس در ایران، مأموریت غیر ممکن یا یه تجربه‌ جذاب!؟ 🤔

تصور کن یه روز پر انرژی، Xbox رو روشن میکنی که بری سراغ یه بازی خفن، اما یه ارور عجیب و غریب می‌بینی:

"این سرویس در منطقه شما در دسترس نیست! " 😱

اگه گیمر ایکس ‌باکسی تو ایران باشی، احتمالاً با مشکلاتی مثل تحریم، محدودیت ‌های ریجن، ارورهای Xbox Live و دردسر های خرید بازی و گیم پس رو به‌ رو شدی. ولی خبر خوب اینه که میشه همه‌ این مشکلات رو حل کرد!

توی این مطلب، از راهکار های دور زدن تحریم‌ ها گرفته تا حل مشکلات دی ‌ان ‌اس (DNS)، انواع گیم پس، خرید بازی ‌های قانونی و حتی معرفی بهترین بازی ‌های جدید رو برات آماده کردیم. 😎 پس اگه میخوای از Xbox تو ایران بدون دردسر استفاده کنی، تا آخر همراه باش. 👇👇

🚧 مشکل تحریم‌ های Xbox و چطور دورشون بزنیم!؟

🎯 چرا Xbox توی ایران مشکل داره؟

ایکس‌باکس سرویس‌هاشو تو بعضی از کشورها ارائه نمی‌ده و متأسفانه ایران جزو اون کشور هاست. یعنی اگه بخوای از Xbox Live، Game Pass یا Cloud Gaming استفاده کنی، بدون یه سری تغییرات، به مشکل می‌خوری. 😑

✅ راه‌ حل: تغییر ریجن اکانت Xbox 🔄

یکی از بهترین کارهایی که می‌تونی انجام بدی، تغییر ریجن اکانت مایکروسافت و Xbox به یه کشور دیگه مثل آمریکا، انگلستان یا ترکیه است.

🔹 چطوری ریجن Xbox رو تغییر بدیم؟

۱️⃣ وارد Settings کنسول شو.

۲️⃣ به بخش System > Language & Location برو.

۳️⃣ کشور رو روی United States یا یه کشور دیگه که Xbox ساپورت میکنه، بذار.

۴️⃣ کنسول رو ری‌ استارت کن.

✅ حالا سرویس‌ های Xbox راحت ‌تر برات کار میکنن!

🌍 حل مشکل DNS و اتصال به Xbox Live 🔧

یکی از مشکلات رایجی که ممکنه داشته باشی، عدم اتصال به Xbox Live یا مشکلات در دانلود و آپدیت بازی‌ ها باشه. این معمولاً به‌ خاطر تنظیمات DNS پیش‌ فرض اینترنت تو ایرانه.

🔹 تغییر DNS برای بهبود اتصال به Xbox Live 🔄

DNS رو تغییر بدی، خیلی از مشکلات اتصال حل میشه و سرعت دانلود هم بهتر میشه!

🔹 بهترین DNS برای Xbox در ایران:

سایت های شلتر و شکن

✅ چطور DNS رو روی Xbox تغییر بدیم؟

۱️⃣ وارد Settings > Network > Advanced Settings شو.

۲️⃣ گزینه DNS Settings رو روی Manual بذار.

۳️⃣ توی بخش Primary DNS مقدار ۱.۱.۱.۱ رو وارد کن.

۴️⃣ توی بخش Secondary DNS مقدار ۱.۰.۰.۱ رو بذار.

۵️⃣ تغییرات رو ذخیره کن و کنسول رو ری ‌استارت کن.

✅ حالا سرعت دانلود بهتر میشه و به Xbox Live راحت ‌تر وصل میشی!

🎮 لیست جدید ترین و بهترین بازی ‌های Xbox که نباید از دست بدی! 🔥

💎 اگه دنبال بازی ‌های خفن Xbox هستی، این لیست رو حتماً چک کن:

🎯 بهترین بازی‌ های انحصاری Xbox

🔹 Starfield – یه RPG فضایی با دنیای عظیم و داستانی خفن! 🚀

🔹 Forza Motorsport – بهترین بازی ریسینگ Xbox که گرافیکش محشره! 🏎️

🔹 Hellblade ۲: Senua’s Saga – یه بازی با داستان تاریک و تجربه‌ سینمایی! 🎭

🔹 Avowed – یه RPG اول‌شخص که قراره ترکون کنه! 🔥

🔥 بهترین بازی‌ های مولتی ‌پلتفرم:

🔹 Elden Ring: Shadow of the Erdtree (DLC) – باس ‌فایت‌ های خفن‌ تر از همیشه! ⚔️

🔹 Suicide Squad: Kill the Justice League – یه شوتر کوآپ جذاب! 🃏

🔹 Assassin’s Creed: Mirage – بازگشت به ریشه‌ های اساسینز کرید! 🏹

🔹 Call of Duty: Modern Warfare III – بهترین شوتر آنلاین سال! 💥

🔹 Cyberpunk ۲۰۷۷ Phantom Liberty – نسخه‌ تکامل‌ یافته‌ Cyberpunk! 🤖

🎟️ گیم پس ایکس ‌باکس؛ تجربه‌ هزاران بازی با کمترین هزینه!

Game Pass یعنی بدون خرید تک ‌تک بازی ‌ها، صد ها بازی رو تجربه کنی. این سرویس، حسابی به‌ صرفه‌ ست! 😍

🛠️ انواع ظرفیت‌ های گیم پس:

🔹 ظرفیت هوم: این نوع ظرفیت به کاربران اصلی اکانت این امکان را میدهد که بدون وارد شدن به اکانت و به صورت آفلاین از تمامی امکانات گیم پس استفاده کند. در این حالت، کاربر میتواند اکانت خود را به عنوان هوم (Home) تنظیم کند و تمامی بازی‌ ها و خدمات گیم پس را بدون نیاز به اتصال دائمی به اینترنت، استفاده نماید. لازم به ذکر است که در ابتدا برای وارد کردن اکانت روی کنسول شخصی خود اتصال به اینترنت ضروری است. این نوع اکانت برای کاربرانی که به دنبال یک تجربه بدون محدودیت هستند، مناسب است.

🔹 ظرفیت سوییچ: در این نوع ظرفیت، اتصال به اینترنت ضروری است و در صورتی که بخواهید از اکانت خریداری شده استفاده کنید نیاز است به اکانت لاگین کنید. این نوع اکانت ارزان‌ تر است و برای کاربرانی که به دنبال کاهش هزینه‌ ها هستند، گزینه مناسبی محسوب میشود. با این حال، نیاز به تعویض مداوم اکانت ممکن است برای برخی کاربران دردسر ساز باشد.

🔹 ظرفیت کامل: این نوع اکانت به کاربرانی اختصاص دارد که میخواهند به طور دائمی و بدون نیاز به اشتراک‌ گذاری با دیگران، از تمامی امکانات گیم پس بهره‌ مند شوند. این نوع اکانت معمولاً گران‌ تر است، اما کاربر را از هرگونه محدودیت یا تغییرات ناخواسته در امان نگه میدارد.

🔹 اکانت شخصی (Personal Activation) – روی اکانت خودت فعال می‌شه و بدون محدودیت استفاده می‌کنی.

🚧 مشکلات گیمینگ تو ایران و راه ‌حل‌ ها!

🚨 مشکلات رایج:

❌ مشکل تغییر ریجن و محدودیت‌ های Xbox Live

❌ بالا بودن قیمت بازی‌ های دیجیتال و مشکل خرید از استور

❌ کندی دانلود و مشکلات DNS

✅ راه‌ حل‌ های پیشنهادی:

✔ تغییر ریجن Xbox به آمریکا یا ترکیه

✔ خرید اکانت قانونی یا گیم پس از فروشگاه ‌های معتبر مثل مایکروایکس استور

✔ تغییر DNS برای افزایش سرعت دانلود

💎چطور تو ایران یه گیمر Xbox بدون دردسر باشیم؟

✅ تحریم‌ها رو با تغییر ریجن و DNS دور بزن!

✅ گیم پس بگیر تا با هزینه‌ کمتر صدها بازی تجربه کنی!

*** این مطلب تبلیغاتی و از سوی سفارش دهنده تهیه شده است و ایرنا مسئولیتی درباره چارچوب و محتوای آن ندارد.