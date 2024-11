استریم یعنی چی؟

ایرنابازار- استریم (streaming media) یا رسانۀ سیال یک فناوری نوین انتقال داده است که امکان انتقال و پخش همزمان داده‌های تصویری و صوتی از طریق شبکه رایانه‌ای را فراهم می‌کند. استریم (continuous multimedia operated and presented to users by a provider) برخلاف دانلود، نیاز به تکمیل کامل فرایند برای شروع مشاهده ندارد.

در این مقاله میخواهیم از اهمیت اینترنت پر سرعت برای بازی و استریم ها بگیم.

اگر با کامپیوتر و به خصوص اینترنت سروکار داشته باشید به احتمال زیاد لغت Stream به گوشتان خورده است. تا به حال به این موضوع دقت کرده اید که برای گوش کردن یک فایل mp۳ آن را روی کامپیوتر خود کپی میکنید و سپس آن را پخش میکنید.

اما هنگامی که به رادیوی اینترنتی گوش میکنید مجبور نیستید که اول تمام رادیو را روی کامپیوتر خود کپی کنید و سپس آن را گوش کنید. اطلاعات همان طور که به کامپیوتر شما میرسند فورا اجرا میشوند. این باعث میشود که شما بتوانید به صورت آنلاین صوت و ویدئو را تماشا کنید. به این کار Streaming میگویند.

شما می‌توانید بلافاصله پس از آغاز فرایند، محتوا را مشاهده کنید. استریم یک پدیده مبتنی بر اینترنت است که محتوای جذاب و سرگرم ‌کننده‌ای در زمینه‌های مختلف ارائه می‌دهد. افراد می‌توانند محتوای خود را به صورت زنده پخش و با مخاطبانشان تعامل داشته باشند.

یکی از ویژگی‌های جالب رسانه جاری یا همان استریم، امکان مشارکت فعال مخاطبان است. آن ها می‌توانند با ابزارهایی مثل چت، بر فعالیت استریمرها اثر بگذارند که تجربه‌ای دوسویه و جذاب ایجاد می‌کند.

استریمر کیست؟

طبیعی است که کسی که محتوای آنلاین استریم را از طریق پلتفرم آنلاین با مخاطب به اشتراک می‌گذارد، تحت عنوان استریمر شناخته می‌شود. استریمر محتوای مد نظر خود را به‌صورت زنده یا از پیش ضبط شده آماده می‌کند و در بستری آنلاین مانند یوتیوب با دیگران به اشتراک می‌گذارد. استریمرهای ایرانی زیادی نیز در حوزه بازی‌های ویدیویی، زندگی روزمره، گزارش ‌گری و … فعالیت می‌کنند.

لایو استریم چیست؟

لایو استریم به معنای پخش زنده و بی‌وقفه محتوا در زمان واقعی است. در این فرآیند، فرد یا گروهی با استفاده از تجهیزاتی مانند دوربین و میکروفون، محتوای خود را در زمان واقعی ضبط کرده و به صورت زنده به تماشاگران انتقال می‌دهد.

به عبارت دیگر، در لایو استریم، تماشاگران در همان زمانی که استریمر محتوا را پخش می‌کند، آن را مشاهده و در کنار استریمر قرار می‌گیرند.

لایو استریم در حوزه‌های مختلفی نظیر بازی‌های ویدئویی، ورزش، موسیقی، آموزش و رویدادها کاربرد دارد. به عنوان مثال، استریمرهای بازی می‌توانند با تماشاگرانشان به صورت زنده بازی کرده و در چت ارتباط برقرار کنند. همچنین، خوانندگان می‌توانند کنسرت‌های زنده‌شان را به مخاطبان ارائه دهند.

لایو استریم امکان تعامل بین استریمر و بینندگان را فراهم می‌کند. به عنوان مثال، تماشاگران می‌توانند در حین پخش، کامنت بگذارند یا سؤال بپرسند و با سایر بینندگان درباره محتوا گفتگو کنند.

این تعاملات باعث می‌شود بینندگان به صورت زنده در فرآیند استریم شرکت کنند.

با پیشرفت فناوری، لایو استریم به پدیده‌ای بسیار محبوب تبدیل شده است. این فرمت ارتباطی، محتوای زنده و تعاملی را فراهم کرده و تماشاگران را در جذب و مشارکت در محتوا سهیم می‌کند.

استریم چگونه کار می کند؟

فرآیند کارکرد استریم (streaming media) به این صورت است:

۱. استریمر (فرد یا گروهی که محتوا را پخش می‌کند)، محتوای خود مانند بازی، موسیقی، آموزش و غیره را با استفاده از تجهیزاتی نظیر دوربین، میکروفون و رایانه ضبط می‌کند.

۲. این محتوا به داده‌های دیجیتال تبدیل شده و از طریق اینترنت به سرورهای استریم فرستاده می‌ شود.

۳. سرورهای استریم، این داده‌ها را دریافت کرده و بلافاصله برای تماشاگران پخش می‌ کنند.

۴. تماشاگران از طریق وب ‌سایت ‌ها یا اپلیکیشن ‌های استریمینگ می ‌توانند محتوا را به طور زنده تماشا کنند و با استریمر و دیگر تماشاگران تعامل داشته باشند.

بنابراین استریم یک فرآیند زنده و تعاملی است که امکان پخش و دریافت محتوا در زمان واقعی را فراهم می‌کند.

انواع مختلف استریم و پلتفرم‌های محبوب

استریم بازی: تعریف استریم بازی و توضیح اینکه گیمرها چگونه از این فناوری برای به اشتراک گذاشتن تجربه‌های خود با دیگران استفاده می‌کنند.

معرفی پلتفرم‌های معروف استریم بازی مانند توییچ، یوتیوب گیمینگ و فیس ‌بوک گیمینگ و اشاره به ویژگی‌های منحصربه‌ فرد هر کدام.

بررسی پلتفرم ‌های بومی و محلی، اگر در کشور شما وجود دارد.

استریم آنلاین و زنده: تعریف استریم ‌های زنده برای رویدادها و وبینارها و اهمیت آن در دوران پاندمی کرونا.

بررسی استریم کنسرت‌ها، رویدادهای ورزشی، و کلاس‌های آموزشی که با رشد استریم آنلاین، محبوبیت بیشتری پیدا کرده‌اند.

استریم گیم: به ‌خصوص در زمینه بازی‌ های چندنفره و رقابتی، مثل بازی ‌های eSports که میلیون‌ها بیننده در سطح جهانی دارند.

استریمر با استفاده از دوربین و میکروفن، محتوای خود را ضبط و همزمان به مخاطبان منتقل می‌کند. مخاطبان نیز به صورت آنی آن را تماشا می‌کنند.

استریمینگ زنده امکان تعامل بالایی بین استریمر و مخاطب فراهم می‌کند. در مقابل، استریمینگ غیرزنده به پخش محتوای از پیش ضبط شده بدون حضور مستقیم استریمر اطلاق می‌شود.

در این نوع استریمینگ، مخاطب امکان تعامل مستقیم با استریمر را ندارد. علاوه بر این، استریمینگ را می‌توان بر مبنای موضوع محتوا به انواع مختلفی تقسیم کرد:

استریمینگ بازی‌ های ویدیویی: استریمر در حال بازی کردن یک بازی ویدیویی است.

استریمر در حال بازی کردن یک بازی ویدیویی است. استریمینگ ورزشی: پخش مسابقات و رویدادهای ورزشی به صورت زنده

پخش مسابقات و رویدادهای ورزشی به صورت زنده استریمینگ موسیقی: اجرای زنده موسیقی

اجرای زنده موسیقی استریمینگ آموزشی: آموزش مطالب علمی و آکادمیک

استریم در چه پلتفرمی قابل پخش است؟

استریم (streaming media) بر روی چندین پلتفرم قابل پخش است. در زیر، معروف‌ترین پلتفرم‌هایی که برای استریم استفاده می‌شوند را به اختصار توضیح میدهیم.

Twitch

توییچ تی‌ وی سرویس پخش زنده و یکی از محبوب ‌ترین پلتفرم ‌های استریم بازی ‌ها و محتواهای ویدیویی است. Twitch (American live streaming platform) امکانات جذابی مانند چت زنده، حمایت مالی از طریق Bits و سابسکریپشن Twitch Prime را فراهم می‌کند. استریمرها می‌توانند بازی‌ها، برنامه‌های تلویزیونی، رویدادها و دیگر محتواها را بر روی این پلتفرم پخش کنند.

YouTube

یوتیوب (American video-sharing platform owned by Alphabet Inc) سرویس اشتراک‌گذاری ویدیو متعلق به گوگل است که امکان پخش زنده را برای کاربران خود از طریق YouTube Live فراهم می‌کند.

می‌توانید استریم خود را به رویدادها، گفتگوها، بازی‌ها و سایر محتواهای ویدیویی اختصاص دهید. امکاناتی چون چت، نظرات و تعامل با مخاطبان YouTube دارد.

Facebook

فیس‌بوک (American online social media and social networking service ) سرویس رسانه‌های اجتماعی است که با Facebook Live به کاربران اجازه می‌دهد محتوای زنده در فیس‌بوک به اشتراک بگذارند. می‌توانید با دوستان و کاربران فیس‌بوک ارتباط برقرار کنید. همچنین امکان پخش در صفحات، گروه‌ها و رویدادهای فیس‌بوک وجود دارد.

Instagram

شبکه اجتماعی اینستاگرام (photo and video sharing social network owned by Meta Platforms) یکی دیگر از پلتفرم‌های پخش استریم است. Instagram Live ویژگی پخش زنده در اینستاگرام است که می‌توانید با دنبال‌کنندگان خود در ارتباط باشید و استریم را در پروفایل شخصی یا صفحه‌ها و گروه‌ها به اشتراک بگذارید.

بنابراین از جمله مطرح‌ترین پلتفرم‌ها برای پخش استریم می‌توان به Twitch، YouTube Live، Facebook Live و Instagram Live اشاره کرد که هر کدام ویژگی‌ها و قابلیت‌های خاص خود را دارند.

مزایای استریم برای کاربران و استریمرها

دسترسی آسان و بدون نیاز به دانلود: توضیح درباره اینکه کاربران می‌توانند از هر کجا و در هر زمان به محتوا دسترسی پیدا کنند.

توضیح درباره اینکه کاربران می‌توانند از هر کجا و در هر زمان به محتوا دسترسی پیدا کنند. ایجاد درآمد برای استریمرها: توضیح درباره مدل‌های درآمدی مختلف، از جمله حمایت مالی (donations)، اشتراک (subscriptions)، تبلیغات (ads) و اسپانسرشیپ‌ها.

ذکر مثال‌ هایی از استریمرهای موفق و نحوه کسب درآمد آنها.

فرصت تعامل بیشتر با مخاطبان: توضیح درباره اینکه چگونه استریمرها می‌توانند از طریق چت زنده و کامنت‌ها به طور مستقیم با مخاطبان خود ارتباط برقرار کنند.

توضیح درباره اینکه چگونه استریمرها می‌توانند از طریق چت زنده و کامنت‌ها به طور مستقیم با مخاطبان خود ارتباط برقرار کنند. استریم به عنوان یک رسانه نوین، مزایا و فرصت ‌های بی‌ شماری برای افراد و سازمان ‌ها ایجاد کرده است. در ادامه، به برخی از برجسته‌ترین مزایای استریم می‌پردازیم:

استریم (streaming media) امکان ایجاد ارتباط مستقیم و دوسویه با مخاطبان را فراهم می‌کند. استریمر می‌تواند با حضور آنی در فضای مجازی، به سؤالات و نظرات مخاطبان پاسخ دهد و آن‌ها را در جریان فعالیت‌های خود قرار دهد.

استریم فرصت مناسبی برای شکل‌دهی به یک جامعه هم ‌فکر و طرفدار فراهم می‌کند. مخاطبان با علاقه به یک حوزه خاص، دور هم جمع می‌شوند و بحث‌های سازنده‌ای را شکل می‌دهند.

استریم ابزاری فوق‌العاده قدرتمند برای تبلیغات و بازاریابی است. شرکت ‌ها می‌توانند محصولات خود را به صورت زنده به نمایش بگذارند و بازخوردهای لحظه‌ای مخاطبان را دریافت کنند.

استریم فرصت حرفه‌ای‌سازی و کسب درآمد را برای افراد فراهم می‌کند. استریمرهای حرفه‌ای با جلب حامیان مالی و طرفداران، درآمدهای کلانی را کسب می‌کنند.

در مجموع، استریم به عنوان یک ابزار نوین رسانه‌ ای، بسترها و فرصت ‌های بی‌نظیری را در اختیار افراد و سازمان‌ها قرار داده و رو زبه ‌روز جایگاه خود را مستحکم ‌تر می‌کند.

اهمیت استریم برای کسب‌وکارها

استریم برای کسب ‌وکارها اهمیت ویژه‌ای دارد و می‌تواند به عنوان یک ابزار قدرتمند برای ارتباط با مخاطبان، تبلیغات، افزایش نام و شهرت برند و ایجاد ارتباط نزدیک ‌تر با مشتریان مورد استفاده قرار گیرد. استریم به کسب ‌وکارها این امکان را می‌دهد تا با مخاطبان و مشتریان خود به صورت مستقیم و زنده در تماس باشند. این ارتباط تعاملی موجب می‌شود تا بتوانند سؤالات مشتریان را پاسخ دهند، نظرات و بازخوردهای آن‌ها را دریافت کنند و در مورد محصولات و خدمات‌شان با آن ‌ها گفتگو نمایند.

همچنین، استریم به عنوان یک راهکار تبلیغاتی نیرومند می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. کسب ‌وکارها می‌توانند محصولات و خدمات خود را به صورت زنده به نمایش بگذارند، ویژگی ‌ها و قابلیت ‌های آن‌ها را نشان دهند و به طور مستقیم بر مخاطبان تأثیر بگذارند. تخفیف ‌ها، پیشنهادات و کمپین ‌های تبلیغاتی نیز می‌توانند از طریق استریم معرفی شوند. در نهایت، استریم امکان برقراری یک ارتباط شخصی ‌تر و نزدیک ‌تر با مشتریان را فراهم می ‌کند. کسب ‌وکارها می‌توانند آن ‌ها را به صورت زنده در فرایند تصمیم ‌گیری دخیل کنند و احساس شفافیت بیشتر و اعتماد ایجاد نمایند. همچنین استریم، بُعد نوآورانه و مدرنی به کسب ‌وکارها می‌دهد که می‌تواند در جذب مشتریان جدید مؤثر باشد.

نکات کلیدی برای موفقیت در استریم

انتخاب تجهیزات حرفه‌ای: راهنمای خرید میکروفون با کیفیت، دوربین مناسب، کارت ‌های کپچر و کامپیوترهای قدرتمند برای پخش بازی ‌ها.

معرفی نرم ‌افزارهای رایج برای استریم، مانند OBS Studio و Streamlabs OBS.

ایجاد برند شخصی: اهمیت داشتن هویت منحصربه‌فرد برای جذب بیشتر مخاطبان و ایجاد پایگاه وفادار.

نکات مربوط به انتخاب نام مناسب برای استریم، طراحی لوگو و گرافیک ‌های مرتبط.

زمان‌بندی مناسب: بررسی اهمیت ایجاد یک برنامه پخش منظم برای جلب مخاطبان بیشتر و حفظ دنبال‌کنندگان.

نحوه ارائه محتوا در لایو استریم

برای ارائه محتوا در لایو استریم، مراحل زیر لازم است:

۱- تهیه تجهیزات مورد نیاز مانند دوربین، میکروفون، کامپیوتر قدرتمند، اتصال اینترنت پرسرعت و نرم ‌افزارهای جانبی مانند OBS یا XSplit

۲- تنظیم دوربین، میکروفون، نورپردازی و سایر جزئیات فنی برای دستیابی به بهترین کیفیت تصویر و صدا

۳- انتخاب پلتفرم پخش لایو استریم مانند Twitch، YouTube Live، اینستاگرام لایو، آپارات لایو و...

۴- ثبت‌نام و ایجاد حساب کاربری در پلتفرم انتخابی و تنظیم تمامی جزئیات

۵- اتصال نرم ‌افزار جانبی مانند OBS به حساب کاربری ایجاد شده در پلتفرم

۶- شروع به ضبط و پخش زنده محتوای خود در پلتفرم انتخابی

۷- پاسخگویی و تعامل با مخاطبان در طول پخش زنده از طریق چت یا روش‌های دیگر

این مراحل اصلی ‌ترین بخش‌های شروع به کار یک لایو استریم هستند.

استریم در ایران و محدودیت ‌های آن

بحثی در مورد وضعیت استریم در ایران، پلتفرم‌ های محبوب داخلی و بین ‌المللی و محدودیت ‌های احتمالی.

مشکلات احتمالی استریم در ایران از جمله محدودیت ‌های پهنای باند و دسترسی به پلتفرم ‌های بین ‌المللی.

راهکارهای افزایش مخاطبان استریم چیست؟

برای افزایش مخاطبان استریم (streaming media) و جذب تعداد بیشتری از طرفداران، چند راهکار مؤثر وجود دارد:

- تولید محتوای جذاب، خلاقانه و باکیفیت که نیازهای مخاطب هدف را برآورده کند

- برقراری ارتباط مستمر و تعاملی با مخاطبان از طریق چت، شبکه‌های اجتماعی و رویدادهای زنده

- ارائه برنامه و زمان ‌بندی منظم برای پخش محتوا

- همکاری با سایر استریمرهای محبوب و معروف

- بهره ‌گیری از ابزارهای تبلیغاتی و بازاریابی محتوا

- بهبود مستمر کیفیت تولید محتوا از نظر فنی و بصری

- فعالیت مؤثر در شبکه ‌های اجتماعی و استفاده از هشتگ ‌های محبوب

- جلب مشارکت مخاطبان در تولید محتواهای جدید

این‌ها برخی از مهم‌ ترین راهکارها برای افزایش مخاطبان استریم و درگیر کردن آن‌هاست.

دلایل افت سرعت استریم

استریم، علیرغم اینکه بسیار رایج است، فرآیندی شکننده است و عوامل مختلفی وجود دارند که در آن اختلال ایجاد می‌کنند. سرعت اینترنت و پهنای باند شما رایج ‌ترین مشکل در استریم است. برای جلوگیری از شکست جریان به سرعت کافی اینترنت نیاز دارید. به همین ترتیب، شما به یک اتصال قابل اعتماد نیاز دارید و اشکالات وای فای و اینترنت می‌توانند باعث مشکلات سرعت و پخش شوند. باید مطمئن شوید وای فای شما ایمن و پرسرعت است یا در صورت امکان از اتصال اترنت سیمی استفاده کنید.

دستگاه شما همچنین باید سرعت پردازنده و حافظه کافی برای پخش ویدئو داشته باشد. این موضوع بیشتر برای تلفن‌ ها، تبلت ‌ها و رایانه ‌های امروزی مشکلی ندارد، اما رایانه‌ های شخصی قدیمی ممکن است در «به‌روزرسانی» با پخش ویدیوی HD یا ۴K مشکل داشته باشند.

البته، مشکلات استریم ممکن است در سمت شبکه نیز ایجاد شود. اگر ارائه ‌دهنده اینترنت شما یا شرکتی که برنامه را اجرا می‌کند مشکل داشته باشد، شما نیز با مشکل مواجه خواهید شد.

تأخیر شبکه: عوامل مختلفی بر تأخیر تأثیر می‌ گذارند، از جمله جایی که محتوایی که کاربران می‌خواهند به آن دسترسی پیدا کنند، در کجا ذخیره می‌شود.

ازدحام شبکه: اگر داده های زیادی از طریق شبکه ارسال شود، می تواند عملکرد جریان را کاهش دهد.

نتیجه گیری

استریم (streaming media) به عنوان یک پدیده نوظهور و رو به رشد، ظرفیت ‌ها و قابلیت‌ های بسیار زیادی برای ارتباط مؤثر با مخاطبان، اشتراک ‌گذاری خلاقانه محتوا، و فرصت ‌های شغلی و کسب ‌وکاری جدید ایجاد کرده است. استریم می ‌تواند به عنوان یک ابزار قدرتمند برای تعامل با مشتریان، تبلیغات و برندسازی، و ارائه خدمات جدید به مخاطبان، مورد استفاده شرکت ‌ها و کسب ‌وکارها قرار گیرد. علاوه بر این، افراد علاقه ‌مند نیز می ‌توانند با بهره ‌گیری از دانش فنی و خلاقیت، حرفه ‌ی پرطرفدار استریمر شدن را برای خود انتخاب کنند. بنابراین، انتظار می ‌رود استفاده از استریم به عنوان یک رسانه نوین در آینده روند رو به رشدی داشته باشد.

‌*** این مطلب تبلیغاتی و از سوی سفارش دهنده تهیه شده است و ایرنا مسئولیتی درباره چارچوب و محتوای آن ندارد.