از این معلم خصوصی زبان انگلیسی دوری کنید!

ایرنابازار- یکی از بهترین روش ها برای یادگیری مکالمه زبان انگلیسی، تسلط بر گرامر زبان، موفقیت در آزمون های آیلتس و تافل و ... این است که یک معلم خصوصی زبان انگلیسی خوب و مجرب را در کنار خودتان داشته باشید. اما به نظر شما آیا می توان به هر معلم خصوصی زبانی اطمینان و آیا چگونه می توان یک معلم خصوصی زبان انگلیسی خوب و برتر را انتخاب کرد.

با کدام معلم خصوصی زبان انگلیسی کلاس نداشته باشیم؟

در این بخش توضیح می دهیم که از کدام معلم خصوصی زبان انگلیسی دوری کنید و اگر یک معلم زبان چه ویژگی هایی را داشته باشد باید از شرکت در کلاس های ایشان اجتناب کنید. با جستجو در سایت های مختلف می توانید افراد زیادی را مشاهده کنید که به عنوان معلم خصوصی زبان انگلیسی خودشان را معرفی می کنید. اما اگر می خواهید کلاس های خصوصی زبان برای شما مفید باشد نباید با هر استادی کلاس داشته باشید. در مرحله اول استاد و مدرس خصوصی خودتان را از سایت های معتبر تدریس خصوصی مانند ایران مدرس Iranmodares.com، italki.com، cambly، preply.com و ... انتخاب کنید. وقتی از سایت خوب و معتبر استاد خودتان را انتخاب می کنید تا حد زیادی مطمئن هستید که یک مدرس خصوصی زبان خوب را انتخاب کرده اید.

با اساتیدی که از دانشگاه های غیر معتبر فارغ التحصیل شده اند و تجربه بالایی ندارند کلاس نداشته باشید. سعی کنید استادی را انتخاب کنید که از دانشگاه های عالی فارغ التحصیل شده است و مدرک ارشد یا دکتری دارد. اگر برای موفقیت در آزمون آیلتس و تافل قصد دارید کلاس خصوصی زبان داشته باشید سعی کنید با استادی که خودش مدرک آیلتس یا تافل با نمره بالا ندارد کلاس هماهنگ نکنید. از شرکت در کلاس اساتید بی تجربه با نظرات منفی زبان آموزان قبلی هم حذر کنید. اساتیدی که در دانشگاه های معتبر دولتی درس خوانده اند سطح سواد بالاتری دارند و بهتر می توانند به شما در یادگیری زبان انگلیسی کمک کنید.

چگونه معلم خصوصی زبان انگلیسی خوبی را انتخاب کنید؟

با توجه به مطالبی که در بخش قبل توضیح داده شد، در این بخش ویژگی های مدرسین برتر زبان را ذکر می کنیم که در انتخاب معلم خصوصی خودتان موفق عمل کنید. برای انتخاب یک معلم خصوصی زبان انگلیسی خوب، مهم‌ترین معیارها شامل موارد زیر هستند:

۱- مدارک تخصصی معتبر:

مدارکی مانند TESOL، CELTA و TEFL بسیار مهم‌اند، زیرا نشان‌دهنده آشنایی معلم با روش‌های به‌روز و بین‌المللی تدریس زبان انگلیسی است. اگر می خواهید از کلاس های خصوصی زبان برای موفقیت در آزمون های تافل و آیلتس استفاده کنید بهتر است معلم انتخابی شما خودش مدرک آیلتس یا تافل با نمره بالا داشته باشد.

۲- تجربه تدریس:

سابقه تدریس، به‌ویژه در تدریس خصوصی، و تجربه در زمینه‌هایی مانند آزمون‌های IELTS یا TOEFL مهم است. یک معلم خصوصی زبان موفق و برتر سابقه تدریس در آموزشگاه های معتبر زبان انگلیسی تهران و کل ایران را دارد.

۳- منابع آموزشی متنوع:

برای کلاس‌های خصوصی می‌توان از کتاب‌های English Grammar in Use، New English File، یا Headway استفاده کرد. همچنین، فیلم‌هایی مثل Friends یا The Crown و پادکست‌هایی مثل BBC Learning English و The English We Speak مفید هستند. بهترین مدرسین تدریس خصوصی زبان انگلیسی از منابع معتبر و متنوع در کلاس های خودشان استفاده می کنید.

۴- برنامه درسی شخصی‌سازی‌شده:

معلم باید بتواند براساس نیازها و اهداف شما برنامه‌ای متناسب طراحی کند. مزیت کلاس خصوصی این است که شخصی سازی می شود. مدرسین برجسته برای هر زبان آموز منابع مناسب و شیوه تدریس درستی را انتخاب می کنید. این موارد تضمین می‌کنند که کلاس‌های شما مفید و هدفمند خواهند بود.

معرفی تعدادی از بهترین مدرسین تدریس خصوصی زبان انگلیسی ایران مدرس

در ادامه تعدادی از بهترین معلم های خصوصی زبان انگلیسی سایت ایران مدرس را معرفی می کنیم. برای مشاهده شماره تماس مستقیم و مشخصات کامل این اساتید برجسته به صفحه معرفی معلم خصوصی زبان انگلیسی وبسایت ایران مدرس مراجعه کنید. همانطور که می دانید، بیشتر ایرانی ها نمی توانند انگلیسی صحبت کنند. اگر می خواهید جزو این افراد نباشید یک معلم خصوصی زبان خوب را انتخاب کنید.

۱- محمد بشردانش (دارای سابقه تدریس به زبان آموزان غیر ایرانی)

زبان انگلیسی رو به صورت آنلاین و حضوری در هر سنی که هستید با متد متفاوت و جذاب با من، فارغ التحصیل دانشگاه بلونیا (ایتالیا) و اولین فارغ التحصیل غیر ایتالیایی در رشته HBR، در سطح بین الملل و بنیانگذار متد پلیرز (PLIRS: PUTTING LEARNERS IN REAL SITUATION) با سابقه تدریس زبان انگلیسی با همین متد به دانشجویان غیر ایرانی، غیر فارسی زبان و دانشجویان اراسموس از سال ۲۰۱۵ فرا بگیرید.

۲- سپیده نصرتی (۱۰ سال سابقه - دارنده ی مدرک TKT و TTC)

مهارت شنیدن و صحبت کردن به طور حیرت آوری به هم مرتبط هستند. با فراگیری تکتیک های شنیدن درست فقط در ۳۵ جلسه تغییر را در سطح خود احساس خواهید کرد. با کسب تجربه از تدریس به بیش از ۵۰۰ زبان آموز مفتخرم در این راه همراه شما باشم.

۳- مازیار محمدی (نویسنده کتب آیلتس - ۱۸ سال سابقه تدریس)

مولف سه کتاب در زمینه آیلتس، با بیش از ۱۸ سال سابقه تدریس در آموزشگاهه ای معتبر کشور. عنوان کتاب ها: ۱. The Key to IELTS Speaking کتاب ۲. IELTS ACADEMIC ۱۴ PLUS کتاب سوم ۳. IELTS COLLOCATIONS

۴- جهانگیر آقاجری (۲۴ سال سابقه، کارنامه شاگردهای قبلی در صفحه اینجانب ارائه شده)

تدریس مهارت های آیلتس به طور تخصصی و طبق استاندارد های Cambridge University (طراح این آزمون) بصورت حضوری و آنلاین. تمامی مهارت ها (Speaking/Writing/Listening/rReading) بین حداقل ۲۰ و حداکثر ۳۰ جلسه با توجه به سطح زبان آموز برگزار می شود.

۵- بهزاد بهرامی (آیلتس، مکالمه، مهاجرت، هرچی کتاب دارین بندازین سطل آشغال)

دانشجوی دکتری زبانشناسی (رتبه ۴ آزمون دکتری) - ابداع کننده تکنیک های ۳in۱ , KWF, ASAP بر اساس نظریات خودم - دارنده مدرک آیلتس ۸.۵ سال ۱۳۹۷ با نمره های Speaking : ۹ و Writing : ۹‌ - مؤلف ۴ کتاب مکالمه و ۴ کتاب کنکوری چاپ شده - دارنده بسته کنکوری حاوی ۲ کتاب و ۶ عدد DVD

۶- ساحله مرادی (۱۲ سال تدریس تخصصی IELTS، دانشجویان مهاجر دانشگاه های خارج از کشور)

تدریس خصوصی زبان انگلیسی توسط مدرس خانم دارای سابقه ۱۲ سال تدریس تخصصی زبان انگلیسی، آزمون IELTS , مترجمی قرارداد های حقوقی بین المللی هلدینگ های تجاری و مجموعه های مهاجرتی

۷- ساتیار نعمتی زاده (۳۷ سال سابقه تدریس زبان انگلیسی به زبون ساده و خودمونی)

سوابق به سال: ۱۷ سال سابقه تدریس در کانون زبان ایران شعبه بوشهر و مرودشت استان فارس - چهار سال سابقه بازرسی در کانون زبان ایران https://www.ili.ir/ شعبه بوشهر - ۲ سال سابقه تدریس در شرکت بین المللی نفت شِلِمبِرژِر - یک سال سابقه تدریس در شرکت گاز فجر و ...

۸- سمیه خسروی (دارای مدرک OxfordCert Training از دانشگاه کمبریج انگلستان)

دارای مدرک OxfordCert Training از دانشگاه کمبریج انگلستان - رتبه ۵۹ کنکور زبان های خارجی سال ۸۳ با بیش از ۲۰ سال سابقه تدریس - دارای مقاله بین‌المللی و شرکت در کنفرانس بین‌المللی در کپنهاگ دانمارک با عنوان How summaries notes and outlines improve efl writing accuracy. https://civilica.com/doc/۱۹۳۵۷۸۸/ و ...

۹- علیرضا طاری (دارای مدرک آیلتس ۸.۵ و تافل ۱۱۰)

دارای مدرک TTC، طبق آخرین تغییرات BRITISH COUNCIL و ETS، آموزش مؤثر نحوه استفاده از Advance vocabulary در مکالمه و نگارش، آموزش موثر صدها phrasal verb و idiomatic words با روش‌هایی بدیع و کاملا مبتنی بر مکالمه، کاملا مبتنی بر مکالمه، ۱۵ سال سابقه تدریس حرفه ای، مدرس موسسه قطب راوندی ghotbravandi.ac.ir

*** محتوای این مطلب تبلیغاتی و از سوی سفارش دهنده تهیه شده است و ایرنا مسئولیتی درباره آن ندارد.